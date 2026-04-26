Бельгийская королевская семья поделилась важной новостью о наследной принцессе Елизавете

Будущая королева Бельгии завершила обучение в Гарварде и планирует получить диплом.

Ольга Кузьменко
Принцесса Елизавета

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Принцесса Елизавета получила степень магистра в области государственной политики после окончания бакалавриата в Оксфорде.

Наследница бельгийского престола завершила двухгодичную магистерскую программу по государственной политике в Гарвардской школе Кеннеди, сообщил бельгийский королевский журналист Вим Дехандшюттер в социальных сетях. Ранее она получила степень бакалавра по истории и политологии в Оксфорде.

Принцесса Елизавета теперь планирует посетить церемонии вручения дипломов в Гарварде 27 и 28 мая в сопровождении своих родителей, короля Филиппа и королевы Матильды.

Напомним, 24-летняя принцесса Елизавета была принята в Гарвард в 2024 году. Однако ее возвращение в прошлом году оказалось под вопросом из-за запрета президента Дональда Трампа на въезд в США иностранных граждан по визе для обучения в Гарварде.

Ранее издание Dehandschutter сообщало, что принцесса отказалась от особых условий, обусловленных ее королевским статусом, не желая получать преференции по сравнению со своими иностранными однокурсниками. Тем не менее, федеральный судья в итоге заблокировал запрет, открыв путь для возвращения принцессы Елизаветы.

Принцесса Елизавета в Гарварде / © Instagram Бельгийской королевской семьи

В официальном аккаунте бельгийской королевской семьи в Instagram было опубликовано несколько фотографий принцессы во время ее пребывания в кампусе Гарварда. В сентябре 2025 года студент Макс Буэно сфотографировал принцессу и ее мать во время их встречи там.

Принцесса Елизавета и ее мама королева Матильда во время встречи в Гарварде / © Instagram Бельгийской королевской семьи

В переведенной подписи сообщалось, что королева Матильда совершила «короткий визит в Бостон перед 80-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке... чтобы встретиться с принцессой Елизаветой в кампусе Гарварда».

