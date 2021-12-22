Бельгийская королевская семья посетила рождественский концерт во дворце

Каждый год члены семьи собираются на этом мероприятии вместе.

Король Филипп, его супруга королева Матильда и четверо их детей – принцесса Елизавета (наследница трона), принц Габриэль, принц Эммануэль и принцесса Элеонора, поучаствовали в рождественском концерте в Королевском дворце в Брюсселе.

Бельгийская королевская семья / Getty Images

Мероприятие проходит каждый год накануне Рождества. В этом году 48-летняя королева Матильда надела красное платье без рукавов, подобрав к нему туфли-лодочки в тон, а из украшений - серьги-висюльки. Ее старшая дочь Елизавета надела черное платье-миди, расшитое зеркальными камнями, дополнив наряд черными колготами и туфлями-лодочками на каблуках тоже черного цвета. И у Елизаветы, и у ее мамы был красивый и неброский макияж.

Король Филипп и принцесса Елизавета (будущая королева Бельгии) / Getty Images

Младшая дочь королевской пары надела синее платье с рюшами, которое мерцало, и лаковые балетки. А сыновья королевской четы были в синих пиджаках, брюках и светлых рубашках и дополнили свои образы галстуками.

Бельгийская королевская семья / Getty Images

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