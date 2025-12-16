ТСН в социальных сетях

166
1 мин

Бельгийская королевская семья представила свою рождественскую открытку весьма необычным способом

Бельгийская королевская семья опубликовала свое рождественское фото 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Бельгийская королевская семья

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

В этом году король Филипп, королева Матильда и четверо их детей предстали на фотографии все вместе. А открытку презентовали весьма необычным способом — не просто показав, как выглядит карточка, а сделав так, что получатель забирает открытку в конверте из-под двери, а после открывает конверт на фоне зеленой елки.

«Рождественские открытки разосланы! Что вы думаете о фотографии этого года? 📸🎄», — говорится в подписи к снимку.

Напомним, ранее мы показывали, какие открытки в этом году выбрали члены испанской королевской семьи.

А также какую семейную фотокарточку презентовали княгиня Монако Шарлин и ее супруг князь Альбер II, которые одни из первых представили рождественскую открытку 2025 года.

