Бельгийская королевская семья устроила летнюю фотосессию в замке Сьерньон

Бельгийская королевская семья с императорской четой Японии / © Getty Images

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Бельгийская королевская семья и император и императрица Японии встретились впервые. Императорская чета, император Нарухито и императрица Масако, прибыли в европейскую страну, где проведут следующие пять дней с официальным государственным визитом.

Днем ранее в аэропорту их встретила принцесса Елизавета, выполняющая миссию, которая соответствует ее роли будущей королевы, на следующий день король Филипп и королева Матильда в сопровождении своих четырех детей — Елизаветы, Габриэля, Мануэля и Элеоноры — приветствовали императора и императрицу Японии в замке Сьерньон.

Император Нарухито, императрица Масако и принцесса Елизавета / © Getty Images

Королева Матильда достала из своего гардероба платье-рубашку от Natan, своего любимого бренда. Платье из белого льна с V-образным вырезом, застежкой на пуговицы спереди, длинными рукавами, А-образной юбкой и приталенным силуэтом отличалось зеленым цветочным принтом. Свой образ она дополнила миниатюрной зеленой сумочкой Enamoure с принтом под крокодиловую кожу. Завершали ансамбль серьги в виде цветов от Sézane и туфли Dior телесного цвета.

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Наследница престола Елизавета надела новое белое платье от бренда Destree. Платье с воротником-стойкой, застежкой на пуговицы по центру, короткими рукавами, приталенной талией и расклешенной юбкой. Аксессуары девушка позаимствовала из гардероба своей матери: сумочку из натуральной рафии и серьги в виде цветов с жемчугом от Carolina Herrera.

Бельгийская королевская семья с императорской четой Японии / © Getty Images

Самая младшая в семье, принцесса Элеонора, была одета в тунику-платье от французского бренда Bash. Модель украшена этническим принтом в бордовых и синих тонах на кремовом фоне. Платье имеет V-образный вырез, широкие рукава и струящуюся длинную юбку.

Завтра все они примут участие в торжественном ужине в честь императора Нарухито и императрицы Масако в Королевском дворце.

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