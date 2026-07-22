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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
186
Время на прочтение
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Бельгийская королевская семья в полном составе посетила праздничные мероприятия в честь Национального дня

Королевская семья Бельгии вчера отпраздновала День независимости страны.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Бельгийская королевская семья

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Днем король Филипп и королева Матильда вместе с четырьмя детьми возглавили традиционное богослужение Te Deum в Брюсселе, которое состоялось в соборе Святого Михаила и Святой Гудулы.

А вечером вся семья полным составом посетили торжестве по случаю Национального дня Бельгии в парке Синквантенер в Брюсселе. Королева Матильды выбрала для этого выхода блестящую блузку и брюки-клеш от Natan, обула песочные туфли-лодочки на каблуках и в руках держала клатч.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Старшая дочь королевской четы — принцесса Елизавета — была в белом аутфите ис бордовой сумкой Lady Dior из гардероба ее матери, а также обута в туфли-лодочки, а младшая — принцесса Элеонора — надела платье-халтер из жатого жоржета с узором пейсли, бело-голубого цвета от Ralph Lauren, дополнив его нюдовыми слингбэками на невысоких каблуках.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Ранее мы показывали, какие образы принцессы выбрали для посещения собора в День независимости.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
186
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