Бельгийская королевская семья в полном составе посетила службу в честь Дня независимости

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Реклама

После концерта, состоявшегося накануне, король Филипп и королева Матильда возглавили традиционное богослужение Te Deum в Брюсселе, одно из важнейших событий в их ежегодной программе.

Королевская семья приехала в собор Святого Михаила и Святой Гудулы в Брюсселе, где был исполнен гимн Te Deum, после чего члены королевской семьи приветствовали собравшуюся у дверей собора публику. Помимо протокола, все взгляды были прикованы к нарядам, выбранным дамами из королевской семьи, особенно к наряду королевы Матильды, которая в очередной раз продемонстрировала свою элегантность.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Матильда надела изысканное платье цвета шампанского из гипюрового кружева с рукавами три четверти и поясом из той же ткани. Чтобы завершить свой образ, королева Матильда выбрала широкополую шляпу песочного цвета, перчатки в тон и клатч того же оттенка.

Реклама

Принцесса Елизавета и принц Эммануэль / © Getty Images

Вся семья в полном составе сделала фотографию возле собора после службы.

Бельгийская королевская семья / © Getty Images

Новости партнеров