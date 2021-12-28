Бельгийская принцесса объявила о помолвке и показала фото с женихом

Бельгийская принцесса объявила о помолвке и показала фото с женихом

Радостные новости прилетели из бельгийского королевства.

Племянница короля Бельгии Филиппа – Принцесса Мария-Лаура, эрцгерцогиня Австрийская-Эсте – объявила о своей помолвке британским инвестиционным банкиром Уильямом Изви.

33-летняя дочь принцессы Астрид (сестры короля Филиппа) и ее жених запечатлены на снимках Эндрю Ферраро. Он поделился этими кадрами на своей странице в Instagram и написал:

"Принцесса Бельгии Мария Лаура и мсье Уильям Изви. Декабрь 2021 г., Лондон, Великобритания. Поздравляем принцессу Марию Лауру и месье Уильяма Изви с объявленной сегодня помолвкой. Для меня большая честь сфотографировать их портреты по случаю их особого события. Много поздравлений! @belgianroyalpalace", - написано в сообщении.

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На снимках будущая невеста запечатлена в черном платье с цветочным принтом и грубых черных ботинках. Она демонстрирует ослепительное кольцо с бриллиантом и сапфиром на фото. Свадьба состоится во второй половине 2022 года, говорится в опубликованном сегодня заявлении.

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Уильям Изви родился в Париже в семье британки и франко-марокканца, но большую часть своего детства провел в Лондоне. Для фото пара позировала в зеленом саду. Мария кладет руку на грудь своего жениха и демонстрирует естественный макияж, дополненный лишь парой небольших серег-колец.

Принцесса Мария Лаура 7-я в очереди наследования бельгийского престола. Первое место в линии наследования занимает старшая дочь короля и королевы Бельгии – принцесса Елизавета.

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