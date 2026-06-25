Бельгийская принцесса Элеонора вышла в свет в роскошных и дорогих серьгах

Принцесса Элеонора / © Getty Images

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Официально дебютировав на государственном банкете во дворце Лакен в честь визита императорской четы Японии в Бельгию, принцесса Элеонора продемонстрировала изысканный образ в бледно-розовом платье с кейпом от Safiyaa и тиаре с цветочным орнаментом, о которой подробно мы рассказывали ранее.

Также особое внимание привлекли длинные серьги в стиле ар-деко, которые в этот вечер носила принцесса. Известно, что они были приобретены на аукционе в Испании. Серьги украшены бриллиантами общим весом около 2,60 карата, имеют геометрический дизайн с подвижным бриллиантом в центре, платиновую оправу и застежку-пуссет.

Принцесса Элеонора / © Getty Images

Происхождение этих украшений напрямую связано с Мадридом, а именно с аукционным домом Segre Auctions, пишет журнал vanitatis. Ювелирные изделия были выставлены на аукцион 19 сентября 2024 года и проданы по начальной цене в 2600 евро. Теперь их носит младшая дочь бельгийской королевской четы.

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Принцесса Элеонора / © Getty Images

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