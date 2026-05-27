Бельгийская принцесса Елизавета готовится к выпускному в Гарварде: что известно о будущем наследницы престола

Принцесса Елизавета

После участия в одном из заключительных этапов Международного музыкального конкурса имени королевы Елизаветы 2026 года король Филипп и королева Матильда Бельгийские отправились в США, чтобы поддержать свою старшую дочь — принцессу Елизавету — в один из самых важных моментов ее академической карьеры.

28 мая принцесса Елизавета получит степень магистра государственной политики в Гарвардском университете, и ее родители не хотели пропустить ни одной детали вручения дипломов — насыщенной недели торжеств, предшествующих официальной церемонии.

Королева Матильда и король Филипп во время музыкального конкурса имени королевы Елизаветы II

Для бельгийской королевской семьи это особенно знаменательный день, поскольку, помимо празднования академических достижений кронпринцессы, они вновь поднимают вопросы о ближайшем будущем наследной принцессы.

Хотя дворец сохраняет абсолютную тайну относительно ее дальнейших шагов, постепенно появляются намеки на то, какой путь она может выбрать после завершения учебы в Гарварде. И все указывает на то, что наследница престола будет готова сделать перерыв, прежде чем занять более активную институциональную роль.

Принцесса Елизавета

По сообщению бельгийской газеты Het Nieuwsblad, принцесса Елизавета может отправиться в морское путешествие через Атлантический океан. Путешествие будет проходить с востока на запад, начиная с Канарских островов, с остановкой в ​​Испании и заканчиваясь в Карибском море. В зависимости от судна, поездка может продлиться от одиннадцати дней до более чем трех недель, и наследницу престола будут сопровождать сотрудники службы безопасности и как минимум один профессиональный капитан. Этот перерыв призван дать дочери короля Филиппа больше времени, прежде чем она полностью примет на себя свою будущую роль королевы.

Бельгийский дворец также вспомнил времена, когда король Филипп заканчивал Гарвард, поделившись фотографиями тех времен в Instagram.

