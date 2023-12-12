Бельгийские монархи показали свою рождественскую открытку

Король Филипп и королева Матильда опубликовали два фото с разницей в десять лет.

На новой карточке король и королева запечатлены со своими четырьмя взрослыми детьми. Матильда одета в красное пальто, у нее классическая укладка и легкий макияж на лице, а в ушах сверкают жемчужные серьги. Ее за талию обнимает муж король Филипп, он в темно-синем костюме, голубой рубашке и с галстуком, так же, как и сыновья пары. Младшая дочь королевской пары одета в золотистое платье, а старшая – в топ с принтом и темно-синие брюки.

На другом снимке, который был сделан в 2013 году, когда король Филипп взошел на престол. На нем Матильда и Филипп запечатлены со своими еще совсем юными детьми.

"Это десятая фотография королевской семьи с момента восшествия на престол. Кто помнит рождественское фото 2013 года? Проведите пальцем, чтобы открыть для себя фотографию!", - гласит подпись к двум открыткам.

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Ранее, напомним, мы показывали вам фото королевы Камиллы и короля Чарльза, а также рождественскую открытку принца и принцессы Уэльских.

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