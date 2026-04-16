Бельгийский дворец поделился новыми фото именинников — принцессы Элеоноры и короля Филиппа
Бельгийская принцесса Элеонора сегодня отмечает свое 18-летие.
Младшая дочь королевы Бельгии Матильды и короля Филиппа — принцесса Элеонора празднует сегодня свое совершеннолетие.
По случаю такой даты королевский дворец опубликовал ее новое фото с подписью:
«Принцессе Элеоноре исполняется 18 лет! 🎈🎉 Особая веха и прекрасный повод поделиться с вами ее фотографиями», — говорится в подписи.
На одном из фото Элеонора запечатлена в белом платье на фоне цветочного дерева. А на другом — позирует полубоком для нового портрета.
Также дворец поделился новым фото короля Филиппа, которому 15 апреля исполнилось 66 лет. Монарх запечатлен в черном полосатом костюме, рубашке и галстуке.
Несколькими днями ранее королевский дворец опубликовал фото принцессы с ее отцом, которые воспроизвели снимок десятилетней давности.