Принцесса Элеонора / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Реклама

Младшая дочь королевы Бельгии Матильды и короля Филиппа — принцесса Элеонора празднует сегодня свое совершеннолетие.

По случаю такой даты королевский дворец опубликовал ее новое фото с подписью:

«Принцессе Элеоноре исполняется 18 лет! 🎈🎉 Особая веха и прекрасный повод поделиться с вами ее фотографиями», — говорится в подписи.

Реклама

На одном из фото Элеонора запечатлена в белом платье на фоне цветочного дерева. А на другом — позирует полубоком для нового портрета.

Также дворец поделился новым фото короля Филиппа, которому 15 апреля исполнилось 66 лет. Монарх запечатлен в черном полосатом костюме, рубашке и галстуке.

Несколькими днями ранее королевский дворец опубликовал фото принцессы с ее отцом, которые воспроизвели снимок десятилетней давности.