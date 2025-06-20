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Бельгийский король Филипп неожиданно заговорил о своем отречение от престола в пользу дочери принцессы Елизаветы
Король Бельгии Филипп рассказал о том, когда он может отречься от престола, чтобы на трон взошла его старшая дочь — принцесса Елизавета.
65-летний король Филипп затронул эту тему в новом интервью, опубликованном The Belgian Monarchy. Дворец пояснил, что монарх ответил на 30 вопросов, выбранных из 2614 видеообращений, отправленных в его день рождения 15 апреля, включая вопросы о том, когда он может отречься от престола.
«Король отступает, но не уходит в отставку», — так ответил на этот вопрос король Филипп. Я продолжу работать на благо Бельгии и должен дать своей дочери время насладиться своей юностью, развить себя и увидеть мир. Я поддерживаю ее в этом на 100 процентов и сделаю все возможное, чтобы дать ей столько времени, сколько ей нужно», — добавил монарх, пишет hola.com.
Добровольное отречение от престола имело прецедент в Бельгии: король Филипп взошел на престол в 2013 году в возрасте 53 лет после того, как его отец, король Альберт II, отрекся от престола в возрасте 79 лет из-за проблем со здоровьем. Ранее дед короля Филиппа, король Леопольд III, также отрекся от престола в 1951 году на фоне политического кризиса, чтобы защитить монархию.
Напомним, старшей дочери короля Филиппа и королевы Матильды — принцессе Елизавете сейчас 23 года. В 2024 году она кончила Оксфордский университет в Великобритании, получив степень по истории и политике. Сейчас она учится в Гарвардском университете в США и войдет в историю как первая женщина-монарх Бельгии.
В 1991 году, за десятилетие до рождения Елизаветы, Бельгия ввела абсолютное первородство посредством нового акта о престолонаследии, положив конец многовековому первородству с предпочтением мужчин. Это означало, что сыновья больше не будут опережать своих сестер в линии престолонаследия.