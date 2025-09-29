Принцесса Елизавета / © Getty Images

Недавно в соцсетях было распространено фото принцессы Елизаветы и Георга Лихтенштейнского, которое согласно слухам, было сделано этим летом Греции, во время летнего отпуска.

Георг сам опубликовал снимок на своей странице в Instagram, а после удалил. Но фото сохранили бдительные поклонники принцессы и его распространение по сети уже было не удержать. На снимке девушка запечатлена рядом с парнем, одета в белое короткое платье, а ее волосы распущены. Он в белой льняной рубашке и песочных брюках. Выглядят они как пара.

Принцесса Елизавета и Георг Лихтенштейнский

Георг Лихтенштейнский, второй сыном принца Алоиса и принцессы Софи Лихтенштейнской, и является третьим в очереди на престол, пишет vanitatis. Бельгийский королевский дворец отказался комментировать снимок, так что подтвердить или опровергнуть роман принцессы Елизаветы журналистам не удалось.

Впрочем, такой интерес к Елизавете вполне оправдан, ведь она станет первой женщиной, взошедшей на престол, и людям интересно знать больше в том числе и о ее личной жизни.

Пока дворец молчал, младший брат принцессы — принц Эммануэль, в своем закрытом аккаунте в Instagram написал: «Уважайте частную жизнь. Проявляйте сочувствие. Все не так уж сложно!». И, конечно, эти слова не имели бы особого смысла, если бы фотография была не подленной.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Конечно, пока рано говорить о возможной помолвке, и это единственное, что подтвердила бельгийская королевская семья. Но независимо от того, закончится ли она свадьбой или нет, этот роман еще больше укрепляет связь между двумя королевскими семьями. Кстати, живут молодые люди оба в Америке, где принцесса Елизавета учится в Гарварде.