Белое и черное: битва образов принцессы Кейт и принцессы Беатрис

Принцесса Кейт и принцесса Беатрис / © Getty Images

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На прошлой неделе принцесса Йоркская Беатрис выбрала для своего вечернего выхода стильный образ в стиле принцессы Кейт.

Беатрис посетила церемонию вручения премии FEVO Sport Industry Awards 2025 в Evolution London 15 мая, где появилась одета в черный лук от Self Portrait, который состоял из блейзера с поясом и струящейся креповой юбки. Образ она дополнила сумкой Aspinal of London и туфлями Atana с острым носком.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Уэльская была одета в точно такой же лук, но только белого цвета, когда появилась на концерте, посвященном 80-й годовщине Дня Победы, на параде Конной гвардии в Лондоне, 8 мая вместе с принцем Уильямом, королем Чарльзом и королевой Камиллой.

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Принцесса надела жемчужные серьги Susan Caplan и ожерелье из искусственного жемчуга из пяти нитей тоже от Susan Caplan. На пальце у Кейт сверкало помолвочное кольцо с сапфиром.



Принцесса Кейт / © Associated Press

Оба образа выглядят интересно и очень элегантно. А чей больше понравился вам?