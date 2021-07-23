Белое платье и длинная фата: вспоминаем, как 25-летняя Камилла Шанд выходила замуж в первый раз

Герцогиня Корнуольская Камилла в июле не только празднует свой день рождения. Тот, кто хорошо знаком с биографией британской герцогини, знает, что именно в этом летнем месяце она в первый раз выходила замуж в далеком 1973 году.

С Эндрю Паркер-Боулзом Камилла Шанд познакомилась в 1960-годах. Много лет их связывали романтические отношения, но делать предложение мужчина не торопился. В 70-х Камилла познакомилась с принцем Чарльзом. Между ними завязалась дружба, а потом и роман. Но королева Елизавета II никак не могла допустить, что ее сын женится на женщине вроде Камиллы. Принца Уэльского отправили служить на флот, а Камилла, пока он служил, решила выйти замуж за Эндрю.

Камила Шанд и Эндрю Паркер-Боулз / Getty Images

Они поженились 4 июля 1973 года. Принц Чарльз, узнав новость, был убит горем. Камилле было 25, а Эндрю - 33, их брак был заключен на римско-католической церемонии в Гвардейской часовне Веллингтонских казарм в Лондоне.

Под венец Камилла Паркер-Боулз шла в белом платье с длинной фатой, которое было разработано британским Домом моды Bellville Sassoon. Эту свадьбу окрестили в прессе "свадьбой года". На торжестве присутствовало 800 гостей. Среди королевских особ, присутствовавших на церемонии и приеме, были принцесса Анна, королева Елизавета II, королева-мать, и сестра королевы принцесса Маргарет.

Пара поселилась в Уилтшире, купив поместье Болехайд в Аллингтоне, а затем Мидлвик-хаус в Коршаме. В браке у них родилось двое детей: сын Том (1974 г.р.), который стал крестником принца Чарльза, и дочь Лора (1978 г.р.). Оба ребенка пары воспитывались в католической вере своего отца, особенно при жизни их бабушки по отцовской линии Энн Паркер-Боулз. Однако Камилла осталась англиканкой и не обратилась в католицизм. Лаура посещала католическую школу для девочек, но вышла замуж в англиканской церкви, а Том учился не в колледже Эмплфорт, как его отец, а в Итоне, и был женат вне католической церкви.

Камила Шанд и Эндрю Паркер-Боулз / Getty Images

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В декабре 1994 года, после 21 года брака, Камилла и ее муж подали заявление о разводе на том основании, что они много лет жили раздельно. В июле того же года ее мать Розалинда умерла от остеопороза, и ее отец позже описал это как "тяжелое время для нее". Их ходатайство было рассмотрено и удовлетворено в январе 1995 года в Отделении по семейным делам Высокого суда в Лондоне. Развод был завершен в марте 1995 года. Разошлись они мирно и в хороших отношениях. Принц Чарльз к тому моменту уже также разошелся со своей женой принцессой Дианой.

Эндрю Паркер-Боулз непродолжительное время состоял в отношениях с сестрой принца Чарльза – принцессой Анной. А через год после развода женился на Розмари Питман (умерла в 2010 году).

Камилла и Чарльз тоже поженились на гражданской церемонии 9 апреля 2005 года. И в этом году отметили 16-ю годовщину в браке. Общих детей у пары нет.

Свадьба Камиллы и Чарльза, 9 апреля 2009 год / Getty Images

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Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза (21 фото)

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