"Белые ночи-2021": Алина Паш, София Стужук, Позитив и другие гости и участники фестиваля

"Белые ночи-2021": Алина Паш, София Стужук, Позитив и другие гости и участники фестиваля

В Киеве отгремел масштабный фестиваль электронной музыки.

Такого, как "Белые ночи" спустились на Киев 18 и 19 июня, еще не было никогда. Они превратили Арт-завод "Платформа" и даже гостей фестиваля в настоящее произведение искусства.

Пресс-служба

100 звезд на сцене. Юля Юрина, Maneken, Анатолий Анатолич, Позитив, София Стужук и другие селебритис — среди гостей. Подарки, угощения и арт-активности. WHITE NIGHTS вернулись в столицу феерично-красиво и колоссально масштабно.

София Стужук/Пресс-служба

Пресс-служба

Mozgi/Пресс-служба

Таинство WHITE NIGHTS 2021 — культовый TULUM. Этот город рассвета, руин древних майя и мистических вечеринок в мире.

Пресс-служба

WHITE NIGHTS начинались еще дома. Полное погружение в дресс-код феста — богемный стиль — дало старт отрыву от реальности. Если что-то в луке не удалось — дополнить образ можно было на бьюти-точках и крутых маркетплейсах.

Позитив/Пресс-служба

Безусловно, настоящими богами TULUM: WHITE NIGHTS стали музыканты. В этом году на фесте было 6 сцен вместо привычных 5. Каждая из них отличалась особенной атмосферой и как никогда фееричным и эксклюзивным оформлением. На этот раз к фантазийному декору фестивальных сцен приложили руку известнейшие художники со всех уголков Украины.

Пресс-служба

На WHITE NIGHTS выступили 100 артистов. Каждый из них неистово заряжал пространство фестиваля, а гости в эйфории кочевали от сцены к сцене, перемещаясь в разные миры.

"WHITE NIGHTS стали действительно полноценным фестивалем с лайв-проектами и концертами разного направления. И это не только электронная музыка — а музыка для души, подходящая каждому человеку", — поделилась идеолог фестиваля Тамара Votuma.

Пресс-служба

На огромной MAIN STAGE с грандиозным световым сопровождением и инсталляциями "духов майя" гости фестиваля наслаждались ритмами хедлайнеров Kerala Dust, а также ALLOISE, SHUMA и Dovi. Вместе с французами dOP здесь устроила музыкальное представление украинская рэп-артистка Алина Паш.

Алина Паш/Пресс-служба

На более интимной BACKYARD STAGE гости романтично встречали субботний рассвет вместе с Votuma и танцевали с зарубежными хедлайнерами WHOMADEWHO, Thomas Schumacher и Armonica. А еще здесь отметился первым диджей-сетом в Киеве внук Софии Ротару — DJ SHMN.

На GREEN STAGE c невообразимой Тулум-аркой мы радовались ночи с Ingret, а рассвету — с NMD Guru.

Пресс-служба

По-настоящему андеграундную и душевную INSIDE STAGE ярче всех зажгли резиденты POWER FM Ukraine. Радиостанция представила Party Radio showcase в жанрах Hip-Hop, Trap и Club звучания, где за отменный саунд отвечали Tricky Nicki, KAEF, PROBASS и другие артисты и диджеи.

Пресс-служба

BOHO STAGE выделялась богемно-атмосферной чилаут-зоной. На кроватях, качелях, бохо-коврах с подушками и даже на каяке в бассейне было особенно приятно отдаваться музыке артистов RIM Showcase, Cube Records UA Showcase, mr.Sunny и других.

Пресс-служба

Среди богемных тусовщиков засветилось множество украинских звезд и блогеров: Евгений Филатов (Maneken), группа MOZGI, Позитив, Анатолий Анатолич, Юля Юрина, София Стужук, Александр Тучинский и другие.

Пресс-служба

Для шедевральных арт-объектов TULUM: WHITE NIGHTS отвели 2 павильона. Там были представлены работы Элины Мансуровой, Анны Надуды, Ксении Гнилицкой, Анны Оборской, Сержа Пайе, Марии Куликовской, Леси Ригорчук и грандиозное сооружение "Караколь" для фантазий на тему космоса от X-platform (Даниил Шумихин, Василина Буряник, MarAzul, Serhii Nezhinsky, TEO Vozianov, Таня Гуд, Никита Гудзовский, Сергей Нежинский, Стас Лойко, Олег Богомолов, Катерина Рай). Причем сами художники тоже присутствовали на фесте — с ними все могли познакомиться и даже обсудить творения.

Пресс-служба

Кто же создал масштабное действо под названием TULUM: WHITE NIGHTS? Основа команды "Белых Ночей": президент фестиваля — Роман Тугашев, head of project и идеолог — Тамара Votuma, режиссер — Светлана Рыхлюк, SММ — 8tag, пиар и маркетинг — N2. Техническими партнерами выступили Profi, Vins Show, Expomedia.

Пресс-служба

Пресс-служба

Весь Киев, судя по сторис, отрывался на WHITE NIGHTS.

Пресс-служба

Пресс-служба

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