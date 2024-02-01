Белый гардероб королевы: почему наряды Елизаветы Боуз-Лайон произвели фурор во Франции

Мать королевы Елизаветы II - Елизавета Боуз-Лайон - до самой смерти носила статус модницы и отличалась безупречным вкусом. В молодости она даже считалась иконой моды благодаря своему элегантному и утонченному стилю, а также любви к деталям: всегда носила шляпы, каблуки, дополняла наряды дорогим мехом, драгоценностями.

Также в истории был случай, когда Боуз-Лайон будучи еще в статусе королевы Великобритании произвела модный фурор и произошло это в 1938 году во Франции. Согласно Daily Express, в те годы политическая напряженность была высокой, популярность Гитлера росла, поэтому бывшие исторические враги Франция и Англия организовали государственный визит британской королевской семьи во Францию - ​​тогдашнего короля Георга VI и королевы Елизаветы.

Любимому модельеру королевы Норману Хартнеллу было поручено создать полностью белые образы для королевского визита. Связано это было с тем, что ее мать недавно умерла, поэтому в последнюю минуту, учитывая жаркий июль, белый цвет был выбран в качестве альтернативы традиционному черному, что соответствовало французской королевской траурной традиции.

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Полностью белый гардероб произвел фурор. Воздушные, нежные ткани, силуэты платьев с V-образным вырезом, детали с рукавами три четверти и кринолиновые юбки идеально подходили миниатюрному росту королевы-матери, эффект был шикарным. О ее "белом гардеробе" писали в прессе.

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Таким образом она стала иконой стиля, а создание этой коллекции принесло Норману Хартнеллу королевский ордер.

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

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