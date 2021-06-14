"Белые ночи-2021": интересные подробности о фестивале и новые хедлайнеры

Подготовка к WHITE NIGHTS 2021. TULUM вышла на финишную прямую.

Фестиваль электронной музыки в Украине WHITE NIGHTS состоится 18-19 июня.

WHITE NIGHTS 2021. TULUM наконец-то огласили 4-го и 5-го хедлайнеров. Ими станут немецкий продюсер Thomas Schumacher и итальянский хаус-дуэт Armonica. Артисты выступят на BACKYARD STAGE 19 июня.

Пресс-служба

Schumacher — революционер со стажем от мировой электронной музыки. Именно он вместе с Bodzin и Huntemann еще в начале 2000-х принес в электро-саунд глубокий интеллектуальный фундамент.

Пресс-служба

Знаменитый итальянский хаус-дуэт Armonica — это Андреа и Сальваторе. Музыканты признаются, что имеют противоположные интересы и абсолютно разные как личности. Например, Сальваторе любит моду и тусовки, Андреа — уединенное изучение новых технологий дома. Именно поэтому артисты отлично дополняют друг друга в создании музыки, как "черное дерево и слоновая кость в пианино".

Пресс-служба

Боги WHITE NIGHTS 2021 — лучшие артисты мира.

Пресс-служба

В пятницу, 18 июня, сыграют: Shuma, Elijah, Dovi, Ro Rousseau, yogurt dj и хедлайнеры Kerala Dust, а также WHOMADEWHO, INGRET Live, Tricky Nicki, KAEF, MUNFAKTA, PROBASS и GROOZIN и многие другие.

Пресс-служба

19 июня, в субботу, выступают: ALLOISE, ERRAI, Kirik&Alia Palant, ILCHY, Leri и хедлайнеры dOP, Thomas Schumacher и Armonica, NMD Guru, VELEGURA & KAREENA, SEMPAI & MAZHORA, RIDGE, BADABOOM и SERF SASHA и многие другие.

Вожди WHITE NIGHTS 2021 — украинские арт-деятели, известные во всем мире. Они так перевоплотят пространство, что гости точно забудут, в каком времени они находятся. Элина Мансурова материализует в инсталляциях духов шаманов культуры майя; Анна Надуда (Ani Svami) представит космические скульптуры из будущего в своей сложнейшей авторской технике (плетение скульптур из металлической проволоки); Анна Оборская подарит WHITE NIGHTS абстракции "Брызги"; Серж Пайе — эпатажно-ироничную эротическую поп-арт серию Madame, montpensier?; Мария Куликовская экспонирует серию объектов-слепков из стекловолокна,смолы и воска "Складки Времени/Складки Памяти"; Леся Ригорчук даст нам грань живописной реальности и фотографии — "Призма воды". Институция X-platform специально для WHITE NIGHTS создаст грандиозный "Караколь" — масштабное воплощение старинного строения времен цивилизации майя.

Пресс-служба

Маркетплейсы от лучших украинских брендов помогут воссоздать мистику "Белых ночей" в ваших образах. Для улучшения стильного бохо-лука вы сможете сделать временное тату или купить тематическую одежду, созданную специально для фестиваля, картины, аксессуары, маски, талисманы и музыкальные инструменты для медитаций.

Пресс-служба

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