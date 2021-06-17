Белый период: новый деловой образ Юлии Тимошенко в Верховной Раде

60-летняя лидер партии "Батькивщина" в последнее время полюбила белые наряды.

Юлия Тимошенко обожает белый цвет. Поэтому в последнее время она только и ходит в белых луках. К примеру, сегодня в стенах парламента она появилась в белой рубашке, сверху которой надела строгий кремовый жакет.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Прическа политика, как и в предыдущие разы, была неизменной — она сделала пучок-ракушку и прикорневой объем.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Свой аутфит Юлия Владимировна дополнила очками в изысканной оправе и лаконичными серьгами. Французский маникюр завершил лук нардепа.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Напомним, вчера Тимошенко посетила Полтаву. Там она выступила на народном вече в защиту земли от распродажи. На сцене политик появилась в белоснежном платье, которое состояло из платья-футляра длины миди и жакета на золотой молнии.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

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Прически Юлии Тимошенко (34 фото)

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