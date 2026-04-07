Общество
306
1 мин

Беременная пресс-секретарь Трампа с годовалым сыном и мужем появилась на пасхальных празднованиях

Пресс-секретарь Белого дома с семьей пришла на празднование Пасхи в Белом доме.

Алина Онопа
Кэролайн Левитт с сыном / © Associated Press

Беременная пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт приняла участие в пасхальных празднованиях в Белом доме, в Вашингтоне. На празднике она появилась вместе со своим 60-летним мужем — строительным магнатом Николасом Риччио, и их годовалым сыном Николасом «Нико» Робертом Риччио.

Кэролайн в мае ожидает появления второго ребенка — дочери. За все время она выбирала одежду, которая скрывала ее живот. Вот и в этот раз Левитт нарядом не подчеркивала свое интересное положение. На спичнице был голубой жакет, белый топ и кремовые широкие брюки с завязкой, которые она дополнила белыми босоножками от Chanel. У нее была укладка с локонами, макияж с нежно-розовой помадой и солнцезащитные очки от Gucci на лице.

Кэролайн Левитт с сыном и мужем / © Getty Images

Риччио надел светло-голубой пиджак, белую рубашку, светлый полосатый галстук и белые брюки. Лук он завершил коричневыми замшевыми мокасинами.

На мальчике был бежевый свитер, белая рубашка, полосатые бело-голубые штаны и кроссовки.

Напомним, Кэролайн Левитт надела на мероприятие черное длинное платье с декольте, которое сочетала с нежно-розовым жакетом с розовыми пуговицами.

