Беременная пресс-секретарь Трампа в пальто с цветами вышла к журналистам

Кэролайн Левитт выбрала для своего выхода верхнюю одежду с цветным принтом.

Алина Онопа
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Беременная пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт вышла к журналистам возле Белого дома, в Вашингтоне, чтобы ответить им на вопросы.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн была одета в элегантное черное пальто с цветным цветочным принтом и поясом. Под верхней одеждой на пресс-секретаре был бордовый брючный костюм.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Аутфит Левитт дополнила красивой прической с локонами и макияжем с розовыми румянами и прозрачным блеском на губах. На шее у нее была золотая цепочка с крестиком.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт выступила на брифинге в твидовом розовом жакете с черными плетеными полосками-аппликациями.

