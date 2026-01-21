- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 359
- Время на прочтение
- 1 мин
Беременная пресс-секретарь Трампа в пальто с цветами вышла к журналистам
Кэролайн Левитт выбрала для своего выхода верхнюю одежду с цветным принтом.
Беременная пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт вышла к журналистам возле Белого дома, в Вашингтоне, чтобы ответить им на вопросы.
Кэролайн была одета в элегантное черное пальто с цветным цветочным принтом и поясом. Под верхней одеждой на пресс-секретаре был бордовый брючный костюм.
Аутфит Левитт дополнила красивой прической с локонами и макияжем с розовыми румянами и прозрачным блеском на губах. На шее у нее была золотая цепочка с крестиком.
Напомним, Кэролайн Левитт выступила на брифинге в твидовом розовом жакете с черными плетеными полосками-аппликациями.