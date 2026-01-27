ТСН в социальных сетях

Беременная пресс-секретарь Трампа в трикотажном платье с хлястиками появилась на брифинге

Кэролайн Левитт надела черный наряд, в котором не очень был заметен ее беременный живот.

Алина Онопа
Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Беременная пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пообщалась с журналистами в комнате для брифингов прессы имени Джеймса Брейди в Белом доме, в Вашингтоне.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

На этот раз она выбрала для своего появления трикотажное черное облегающее платье миди в рубчик с черным поясом. Наряд имел длинные рукава, воротник-стойку и черные хлястики с золотыми пуговицами. Обута она была в бежевые замшевые ковбойки.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Левитт дополнила аутфит красивой прической с локонами с боковым пробором, нежным макияжем с персиковыми румянами, серьгами-кольцами с бриллиантами и браслетами и кольцами.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт вышла к журналистам в элегантном черном пальто с цветным цветочным принтом.

