Беременная пресс-секретарь Трампа в трикотажном платье с хлястиками появилась на брифинге
Кэролайн Левитт надела черный наряд, в котором не очень был заметен ее беременный живот.
Беременная пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пообщалась с журналистами в комнате для брифингов прессы имени Джеймса Брейди в Белом доме, в Вашингтоне.
На этот раз она выбрала для своего появления трикотажное черное облегающее платье миди в рубчик с черным поясом. Наряд имел длинные рукава, воротник-стойку и черные хлястики с золотыми пуговицами. Обута она была в бежевые замшевые ковбойки.
Левитт дополнила аутфит красивой прической с локонами с боковым пробором, нежным макияжем с персиковыми румянами, серьгами-кольцами с бриллиантами и браслетами и кольцами.
Напомним, Кэролайн Левитт вышла к журналистам в элегантном черном пальто с цветным цветочным принтом.