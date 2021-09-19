Беременная принцесса Беатрис доставлена в госпиталь

Скоро 33-летняя принцесса Йоркская должна родить первенца.
Беатрис, которая ранее говорила, что ее ребенок должен появиться на свет в октябре, была доставлена в госпиталь еще в пятницу, пишет The Sun. Не сообщается, что именно это за госпиталь. Но точно известно, что ее супруг Эдоардо Мапелли-Моцци находится вместе с ней. Больше никакие подробности не разглашаются.
Отец Беатрис, принц Эндрю, говорят, экстренно собирается вернуться из Балморала, где проводит свои летние каникулы вместе с экс-женой Сарой Йоркской и матерью королевой Елизаветой II, чтобы увидеться с беременной дочерью.
В Балморале принц Эндрю скрывается от юристов, которые пытаются вручить ему судебный иск по делу обвинения об насилии от граждански США Верджинии Джуфре. Инсайдеры говорят, что, возможно, герцог не поедет в Лондон, а будет ждать, пока дочь Беатрис не приедет к нему сама вместе с новорожденным ребенком.
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