Беременная родственница королевы Елизаветы II в красивом струящемся платье подчеркнула живот
Внучка принцессы Александры Кентской (двоюродной сестры покойной королевы Елизаветы II) поделилась новыми фото в своем Instagram.
Флора и Тимоти Вестерберг, которые сейчас ждут своего первого ребенка, посетили свадьбу друзей в Шотландии.
«Прекрасные выходные в Шотландии, посвященные Кинваре и Генри. Спасибо @thebalmoral за гостеприимство. Было очень приятно вернуться в Эдинбург, где я родилась, и проснуться, любуясь захватывающими видами на замок и @nationalgalleriesscot», — написала Флора.
Флора надела в этот день небесно-голубое платье с рукавами-кейпами и небольшим вырезом на декольте от Needle & Thread и обула туфли-лодочки оттенка металлик на каблуках. Девушка распустила волосы и держала руками свой уже большой беременный живот.
Напомним, в начале января Флора Вестерберг объявила, что беременна первенцем.