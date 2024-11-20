Беременность ей идет: как сейчас выглядит шведская принцесса София

Накануне Дня детского съезда, София посетила школу Грэнбю.

"Мы собрали представителей различных органов власти, школ, муниципалитетов и представителей студентов для обсуждения за круглым столом вопросов демократии и безопасности в Интернете. Я также узнала о ценностной работе Granby School благодаря использованию ими Lajka, бесплатного образовательного материала, разработанного @prinsparetsstiftelse. Это был приятный и важный день, когда большое внимание уделялось правам детей в цифровом контексте!", - написала в подписи к опубликованным в соцсетях снимками принцесса.

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София выбрала для выхода аутфит в теплых коричневых оттенках, набросив объемную накидку на плечи, которая прикрывала ее уже заметно округлившийся живот. У принцессы была красивая укладка локонами, макияж и красный маникюр.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Напомним, в сентябре шведский королевский двор объявил, что принцесса София и принц Карл Филипп ждут рождения своего четвертого ребенка. Его пол держится в тайне. Пара, отметим, воспитывает троих сыновей.

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