Беременность ей к лицу: принцесса София в элегантном луке, прикрывающем живот, приехала в школу

Беременная шведская принцесса порадовала поклонников новым светским выходом.
39-летняя шведская принцесса посетила начальную школу имени Виктора Рюдберга, чтобы отпраздновать ее открытие в Стокгольме.
Для выхода беременная королевская особа выбрала черно-белый ансамбль и белое пальто. Наряд отлично прикрывал живот принцессы Софии. Она распустила волосы и сделала легкий дневной макияж, а от дождя ее прикрывал сотрудник охраны.
Напомним, в начале сентября стало известно, что принцесса София и ее муж принц Карл Филипп ждут четвертого ребенка.
Также недавно такую же радостную новость объявила британская принцесса Йоркская. Она, кстати, вчера появилась на VIP-показе Frieze Art Fair 2024 в Риджентс-парке, в Лондоне.
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