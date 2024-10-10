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Беременность ей к лицу: принцесса София в элегантном луке, прикрывающем живот, приехала в школу

Беременность ей к лицу: принцесса София в элегантном луке, прикрывающем живот, приехала в школу

Принцесса София / Фото: Getty Images

Беременная шведская принцесса порадовала поклонников новым светским выходом.

39-летняя шведская принцесса посетила начальную школу имени Виктора Рюдберга, чтобы отпраздновать ее открытие в Стокгольме.

Для выхода беременная королевская особа выбрала черно-белый ансамбль и белое пальто. Наряд отлично прикрывал живот принцессы Софии. Она распустила волосы и сделала легкий дневной макияж, а от дождя ее прикрывал сотрудник охраны.

Принцесса София / © Getty Images
Принцесса София / Фото: Getty Images

Напомним, в начале сентября стало известно, что принцесса София и ее муж принц Карл Филипп ждут четвертого ребенка.

Также недавно такую же радостную новость объявила британская принцесса Йоркская. Она, кстати, вчера появилась на VIP-показе Frieze Art Fair 2024 в Риджентс-парке, в Лондоне.

Принцесса Беатрис / © Getty Images
Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

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