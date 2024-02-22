Беременные герцогини: как выглядела Сара Йоркская в интересном положении

На этом фото Сара Йоркская запечатлена во время матча по поло на Смитс-Лоун в Виндзоре. Кадр был сделан 10 июля 1988 года. Сара тогда ждала рождения своей первой дочери – принцессы Беатрис и находилась на последних месяцах беременности. Одета в тот день герцогиня была в темное платье-миди в разноцветный горох и обута в черные туфли.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

А это фото сделали на месяц ранее – 15 июня 1988 года. Сара, герцогиня Йоркская также присутствовала на матче по поло в Виндзоре. В тот день она была в белом платье длины миди свободного кроя с полосками на рукавах и на декольте, обута в туфли, подобранные в тон и белую сумку и перчатки держа в руках. Летний образ беременная герцогиня дополнила жемужными серьгами и жемчужным браслетом, красным маникюром, золотыми часами и несколькими кольцами на пальцах.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, как рожали королевские особы в нашем подробном материале на тему.

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