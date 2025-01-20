Беременный живот уже видно: младшая дочь Трампа Тиффани пришла поддержать отца

В єтом году она впервіе станет мамой.

В октябре младшая дочь Дональда Трампа – 31-летняя Тиффани Трамп – объявила, что беременна первенцем. На публике она появляется редко, но поддержать отца, который победил в выборной гонке пришла.

Тиффани появилась 19 января на мероприятии в Вашингтоне, которое традиционно проводилось перед инаугурацией. Она приняла участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище в Арлингтоне вместе с отцом и избранным вице-президентом.

На Тиффани в тот день было светлое пальто с поясом и гламурными большими пуговицами. Также она сделала макияж и свою любимую укладку с локонами.

Тиффани Трамп / Фото: Getty Images

Ее старшая сестра Иванка также попала на фото. Женщина в тот день привлекла всеобщее внимание из-за своего коричневого пальто с цветочными аппликациями, которое было от бренда Oscar de la Renta.

Тиффани Трамп / Фото: Getty Images

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