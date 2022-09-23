Берет быка за рога: герцогиня Меган запросила аудиенцию у короля Чарльза III

Герцогиня Сассекская, которая утверждала в своем интервью изданию The Cut о том, что отношения ее мужа Гарри с отцом Чарльзом "окончательно потеряны", теперь запросила аудиенцию у короля, чтобы все исправить.

Как утверждают королевские источники, Меган, герцогиня Сассекская, попросила о встрече один на один с королем Чарльзом III, который сейчас находится в Шотландии, чтобы устранить разногласия перед ее отъездом в Калифорнию с Гарри после похорон королевы Елизаветы II, пишет Daily Mail.

Нил Шон, корреспондент развлекательных программ на NBC News, MSNBC и Access Hollywood, рассказал, что он слышал от "очень хорошего источника", что Меган отправила письмо с просьбой о личной беседе с королем.

Якобы герцогиня желает прояснить ситуацию до того, как они с Гарри отправятся в Калифорнию к своим детям. Вероятно, речь идет не столько об отношениях Гарри и Чарльза, сколько о титулах принца и принцессы для детей пары.

Принц Гарри и герцогиня Меган / Фото: Associated Press

Также читайте Трогательный жест Гарри: как принц поддерживал супругу Меган на прощании с Елизаветой II

"Это была бы возможность прояснить ситуацию, отделить добро от зла ​​и объяснить некоторые причины того, что они делали в течение последних двух лет. Знаете, вы должны восхищаться самоуверенностью Меган, что бы вы ни думали", - заявляет Шон.

В том, что Меган прекрасно знает, чего хочет, мы и не сомневались. Даже принц Гарри накануне их свадьбы говорил: "Что Меган хочет, то Меган получает". Вопрос лишь в том, ответит ли король.

Меган, герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что уже известна предполагаемая дата коронации короля Чарльза III.

Читайте также: