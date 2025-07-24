Берет пример с Чарльза: королева Камилла рассказала о своем любимом летнем хобби

Королева Камилла / © Associated Press

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Хотя считается, что большую часть времени она проводит с королем Чарльзом в их доме в Кларенс-хаусе в Лондоне, у Камиллы также есть собственная загородная резиденция, где она любит отдыхать от королевских обязанностей и заниматься одним из своих любимых хобби.

Во время визита на выставку цветов в Сандрингеме Камилла рассказала некоторым посетителям о своей любви к садоводству в своем частном доме Рэй Милл в Уилтшире, который она приобрела в 1996 году после развода со своим первым мужем Эндрю Паркером-Боулзом.

Чарльз и Камилла на выставке в Сандрингеме / © Getty Images

Говоря о садоводстве в среду, Камилла сказала: «Да, мне это нравится. Я очень горжусь своими овощами». Ее Величество назвала садоводство «лучшей терапией в мире» и призналась, что ей пришлось еще больше заботиться о своем саде в Уилтшире из-за недавнего отсутствия дождей.

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Как сообщает GB News, было слышно, как королева говорила: «У нас дождя не было, хотя здесь он шел. Я никогда в жизни столько не поливала».

Отметим, что фотографии Камиллы, опубликованные в честь ее 78-го дня рождения были сделаны как раз в ее саду.

Королева Камилла в саду своего дома в Уилтшире / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, где любят отдыхать король и королева Великобритании.