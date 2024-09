Берет пример с Чарльза: королева Камилла стала носить один особенный браслет

Мы заметили, что уже трижды на этой неделе 77-летняя королева носила браслет из синей нити с несколькими синими и белыми бусинами на левом запястье. Впервые Ее Величество продемонстрировала аксессуар на открытии онкологического центра Дайсона в Королевской объединенной больнице в Бате.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Потом в нем же появилась на приеме в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне по случаю 70-летия Book Aid International.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

А 5 сентября с ним же приехала в танцевальный центр Mulryan при Английском национальном балете в Лондоне.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королевские поклонники предполагают, что Камилла носит "браслет дружбы", как и ее муж король Чарльз. Монарху браслет подарила внучка – принцесса Шарлотта. Такой же носит и ее старший брат принц Джордж.

Напомним, что Шарлотта является поклонницей певицы Тейлор Свифт и этим летом вместе с отцом и братом ходила на ее концерт в Лондоне. А браслет дружбы стал тесно ассоциироваться со Свифт начиная с 2022 года и пережил всплеск популярности, ведь артистка выпустила песню You're on Your Own, Kid, в которой есть строки "Так что делай браслеты дружбы, живи в моменте". Теперь поклонники певицы делают сами такие браслеты, чтобы дарить или обмениваться ими на ее концертах. Не раз с ними на сцену выходила и сама Тейлор.

Браслет дружбы королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Королева Камилла, похоже, присоединилась к королю Чарльз и его внукам и решила тоже носить "браслет дружбы".

