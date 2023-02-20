Берет пример с Чарльза: принцесса Уэльская перешила платье для светского выхода, чтобы не покупать новое

Принцесса Уэльская для вчерашнего выхода на церемонию BAFTA выбрала наряд, который очень напоминает другое платье Кэтрин, в котором она уже появлялась на этом мероприятии.

41-летняя принцесса надела вчера платье от своего любимого бренда Alexander McQueen, которое она дополнила длинными черными перчатками, бархатным клатчем от Jimmy Choo за 1550 долларов и золотыми туфлями Aquazzura за 750 долларов. Вечерний образ Ее Высочества дополняли серьги от бренда Zara.

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Этот образ был очень похож на тот, в котором Кейт приезжала на церемонию BAFTA в 2019 году. Тогда на ней тоже было белое струящееся платье на одно плечо от Alexander McQueen, к платью были подобраны туфли Jimmy Choo со стразами, маленький белый клатч от Alexander McQueen, бриллиантовый браслет королевы Елизаветы II и серьги из личной шкатулки принцессы Дианы.

Принцесса Уэльская на церемонии BAFTA 2019 / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская на церемонии BAFTA 2019 / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская на церемонии BAFTA 2019 / Фото: Associated Press

Платья невероятно похожи и, скорее всего, Кейт просто попросила дизайнеров бренда перешить ее наряд 2019-го года, добавив к нему другой аксессуар на плечо и подобрала черные высокие перчатки от Cornelia James, любимой перчаточницы покойной королевы Елизаветы II.

Два образа принцессы Уэльской с BAFTA

Образ смотрелся иначе и в то же время принцессе Уэльской не пришлось тратиться на новое платье. Видимо, Кэтрин следует примеру короля Чарльза III, который славится тем, что любит носить старые вещи, перешивать их и реконструировать лишь бы только не выбрасывать и не засорять планету.

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