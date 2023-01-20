Берет пример с Елизаветы II: королева Камилла в монохромном луке вышла на публику с Чарльзом

Король Чарльз III и королева Камилла посетили сегодня город Болтон на северо-западе Англии, в графстве Большой Манчестер.

Королевскую чету тепло встретила публика около местной ратуши. Камилла и Чарльз совершили короткую прогулку и пообщались с толпой собравшихся людей.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Затем пару отвезли на встречу с представителями ряда групп, от городского Межконфессионального совета и Общественной ассоциации солидарности до Болтонских азиатских старейшин (которые поддерживают группы диаспоры) и Болтонской праздничной программы и продовольственной программы, которая поддерживает семьи с низким доходом, сообщает People.

Королева Камилла сегодня снова наследовала пример королевы Елизаветы II и появилась на публике в бежевом длинном пальто, в платье с принтом под ним и в высоких бежевых сапогах на каблуках. На шее у Камиллы был светлый шарф, она была в кожаных перчатках и в руках несла маленькую кожаную сумку от Chanel.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз надел длинное черное пальто, белую рубашку и галстук с принтом в виде динозавров, а также синие брюки и обул черные, идеально начищенные туфли-оксфорды.

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