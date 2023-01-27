Берет пример с королевы Максимы: принцесса Лаурентин в ярком луке приехала на встречу с детьми

Принцесса Нидерландов Лаурентин берет пример с королевы Максимы и тоже приехала на мероприятие в ярком луке.

56-летняя супруга принца Константина, брата короля Виллема-Александра, на днях посетила начальную школу De Notenkraker, чтобы прочитать детям книгу Maximiliaan Modderman geeft een Feestje в Хоогвлите.

Принцесса Лаурентин / Фото: Getty Images

На встречу принцесса прибыла в розовой блузке с вырезом "лодочка" и брюках в тон, а в качестве обуви подобрала туфли из змеиной кожи на платформе и каблуках тоже яркого оттенка. Лук Лаурентин дополнила платком с принтом, который набросила на шею, двухцветными серьгами-кольцами, ярким маникюром и перстнем с синим камнем на пальце. У нее также была лаконичная укладка и макияж.

Напомним, королева Максима очень любит выходить на публику в ярких луках. Хотя на днях продемонстрировала относительно скромный образ в оливково-сером оттенке. 25 января королева посетила организацию, которая занимаются проблемами психического здоровья молодых людей в Утрехте.

Принцесса Лаурентин / Фото: Getty Images

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