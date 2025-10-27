Берет пример с мамы-королевы: какой маникюр носит инфанта София

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

На днях 18-летняя инфанта София вместе со своими родителями — королевой Летицией и королем Филиппом VI, а также с сестрой принцессой Леонор посетили деревню Вальдесото, которая была признана лучшей деревней Астурии 2025 года.

Королева Летиция, принцесса Леонор, король Филипп VI, инфанта София / © Getty Images

Инфанта София появилась там в шерстяном жакете с воротником серого цвета от & Other Stories, белом топе и широких синих джинсах. Она распустила длинные русые волосы и сделала натуральный макияж. Также мы обратили внимание на руки инфанты. София, как и ее мать Летиция, предпочла натуральный маникюр без покрытия. Также София снова надела позолоченное кольцо своей матери от Karen Hallam, которое когда-то было любимым кольцом королевы.

Инфанта София / © Getty Images

