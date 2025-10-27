- Дата публикации
Берет пример с мамы-королевы: какой маникюр носит инфанта София
Младшая дочь королевы Летиции продемонстрировала, что берет пример со своей матери в тенденциях маникюра.
На днях 18-летняя инфанта София вместе со своими родителями — королевой Летицией и королем Филиппом VI, а также с сестрой принцессой Леонор посетили деревню Вальдесото, которая была признана лучшей деревней Астурии 2025 года.
Инфанта София появилась там в шерстяном жакете с воротником серого цвета от & Other Stories, белом топе и широких синих джинсах. Она распустила длинные русые волосы и сделала натуральный макияж. Также мы обратили внимание на руки инфанты. София, как и ее мать Летиция, предпочла натуральный маникюр без покрытия. Также София снова надела позолоченное кольцо своей матери от Karen Hallam, которое когда-то было любимым кольцом королевы.
