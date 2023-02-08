Берет пример с мужа: королева Камилла надела старое пальто для нового выхода

Король Чарльз III и королева Камилла сегодня посещают Брик-лейн в восточной части Лондона. Королевская чета прибыла, чтобы встретиться с представителями благотворительных организаций и предприятий.

Также король и королева встретились с лицами, участвовавшими в антирасистском движении 60-х и 70-х годов. Камилла выглядела великолепно в белом пальто от Fiona Clare, которое ранее уже надевала на рождественский концерт принцессы Уэльской.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Из-под него виднелось платье, кажется, со звериным принтом, а обута королева была в высокие сапоги из замши. На груди у королевы была серебряная брошь, Камилла была в кожаных перчатках с красивой укладкой и макияжем, а в ушах у нее сверкали жемчужные серьги.

Камиллу и короля Чарльза приветствовали танцоры и ликующая толпа. Монарх был в отличном настроении и был одет в темное пальто, синие брюки, светлую полосатую рубашку, а обут - в идеально начищенные лаковые туфли.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Традиционно мы увидели, как король сажает дерево.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Сегодня у короля будет встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сейчас как раз находится с официальным визитом в Великобритании и уже встретился с премьер-министром Риши Сунаком и выступил в британском парламенте.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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