Берет пример с мужа: королева Камилла неоднократно надевала свое свадебное платье

В апреле 2024 года королева Камилла и король Чарльз III отпраздновали девятнадцатую годовщину со дня своей свадьбы.

Мы уже рассказывали, что в день свадьбы Камилла сменила два наряда. На гражданской церемонии она появилась в лаконичном молочно-белом платье прямого силуэта и пальто в тон от Робинсона Валентайна, и шляпе от любимого ирландского шляпного мастера Филипа Трейси. Аксессуар был кремового цвета с французским кружевом, украшенной тремя страусиными перьями и цветком.

Принц Чарльз и его жена Камилла в день своей свадьбы, 9 апреля 2005 года / Фото: Getty Images

А на службе благословения в часовне Святого Георгия в Виндзоре была в платье-пальто бледно-голубого цвета с золотой вышивкой также от Робинсона Валентайна и в необычной шляпе, которую тоже создал Филипп Трейси. Эта шляпа была выполнена в виде золотого венка с колосьями пшеницы.

Свадьба Чарльза и Камиллы, 9 апреля 2005 года / Фото: Associated Press

Спустя два года в своем белом платье и пальто со свадьбы Камилла появилась на мероприятии в Уэльсе.

Королева Камилла в Уэльсе, 2007 год / Фото: Getty Images

В июне 2007 года вместе с Чарльзом, королевой Елизаветой II и принцем Филиппом они посетили Национальный музей Уэльса в Кардиффе. Уже тогда Камилла демонстрировала свое отношение к устойчивой моде, публично демонстрируя, что одежда не должна быть одноразовой.

Король Чарльз III, к слову, тоже любит носить костюмы и пальто, которым уже много лет, но они прекрасно сохранились.

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