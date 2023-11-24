Берет пример с принцессы Кейт: фото королевы Летиции на публичном мероприятии растрогало поклонников

Обычно пообщаться с мамами таких маленьких детей подходит принцесса Уэльская Кэтрин.
Но, как видите, и королеве Испании Летиции это совсем не чуждо. Она и сама мать двоих уже взрослых дочерей.
На сегодняшнем мероприятии, когда Летиция присутствовала на закрытии 16-го Международного семинара по языку и журналистике "Cambio Climatico, Lenguaje y Comunicacion" в монастыре Юсо в Логроньо, так собралось много королевских поклонников, чтобы поприветствовать донью Летицию.
Одна из женщин пришла с маленькой дочерью. Летиция проходя мимо обратила внимание на малышку и подошла ее "потискать".
А недавно во время очень похожего мероприятия принца Уильяма маленькая девочка схватила за палец. Мы показывали вам фото, как отреагировал будущий король.
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