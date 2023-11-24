Берет пример с принцессы Кейт: фото королевы Летиции на публичном мероприятии растрогало поклонников

Но, как видите, и королеве Испании Летиции это совсем не чуждо. Она и сама мать двоих уже взрослых дочерей.

На сегодняшнем мероприятии, когда Летиция присутствовала на закрытии 16-го Международного семинара по языку и журналистике "Cambio Climatico, Lenguaje y Comunicacion" в монастыре Юсо в Логроньо, так собралось много королевских поклонников, чтобы поприветствовать донью Летицию.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Одна из женщин пришла с маленькой дочерью. Летиция проходя мимо обратила внимание на малышку и подошла ее "потискать".

А недавно во время очень похожего мероприятия принца Уильяма маленькая девочка схватила за палец. Мы показывали вам фото, как отреагировал будущий король.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Читайте также: