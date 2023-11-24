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Берет пример с принцессы Кейт: фото королевы Летиции на публичном мероприятии растрогало поклонников

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
83
Время на прочтение
1 мин
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Берет пример с принцессы Кейт: фото королевы Летиции на публичном мероприятии растрогало поклонников

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Обычно пообщаться с мамами таких маленьких детей подходит принцесса Уэльская Кэтрин.

Но, как видите, и королеве Испании Летиции это совсем не чуждо. Она и сама мать двоих уже взрослых дочерей.

На сегодняшнем мероприятии, когда Летиция присутствовала на закрытии 16-го Международного семинара по языку и журналистике "Cambio Climatico, Lenguaje y Comunicacion" в монастыре Юсо в Логроньо, так собралось много королевских поклонников, чтобы поприветствовать донью Летицию.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Одна из женщин пришла с маленькой дочерью. Летиция проходя мимо обратила внимание на малышку и подошла ее "потискать".

А недавно во время очень похожего мероприятия принца Уильяма маленькая девочка схватила за палец. Мы показывали вам фото, как отреагировал будущий король.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
83
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