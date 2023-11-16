Берет пример с принцессы Кейт: королева Летиция вышла в свет с новой прической

Королева Летиция сейчас носит длинные волосы и, похоже, вдохновляется образами британской принцессы Уэльской.
Королева Испании прибыла на мероприятие, организованное Фондом микрофинансирования BBVA в Мадриде. Оно направлено на борьбу с цифровой бедностью, где будут показаны цифровые инструменты для улучшения жизни миллионов уязвимых предпринимателей. Фонд, организовавший мероприятие, работает уже более 15 лет в пяти странах Латинской Америки и оказал поддержку более чем 6 миллионам уязвимых предпринимателей.
51-летняя Летиция приехала в белой блузке с бантом от Carolina Herrera, которую носит с 2017 года, изумрудных брюках из шерсти от Boss и обула телесные туфли, которые ранее на церемонии принцессы Астурийской носила ее старшая дочь Леонор.
Королева Летиция дополнила свой образ лаконичными серьгами с изумрудами от Gold&Roses, а длинные волосы распустила и накрутила легкие локоны, как носит часто принцесса Уэльская Кэтрин.
В прошлый раз Летиция появилась на выставке Пикассо в красном брючном костюме от Carolina Herrera и выглядела великолепно.
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