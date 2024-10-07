Берет пример с принцессы Кейт: Меган Маркл дважды надела одно и то же платье на светские тусовки

Речь идет о красном платье-макси от Carolina Herrera, которое герцогиня Сассекская ранее носила на гала-вечер в Нью-Йорке в 2021 году, а на днях снова появилась в нем на мероприятии.

Меган выбрала это же платье, но только отстегнув от него пышную юбку, приехав на гала-вечер в детской больнице Лос-Анджелеса. И хотя эксперт по языку тела Джуди Джеймс заявила, что Маркл чувствовала себя не уютно перед камерами, ее образ не остался без внимания.

Другие эксперты обратили внимание на то, что Меган взяла пример с принцессы Уэльской Кейт, которая придерживается репутации бережливой королевской особы и часто появляется на публике в слегка переделанных нарядах, которые выгуливала ранее.

Меган Маркл в платье Сarolina Herrera / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская, напомним, надевала одно и то же платье на одно плечо от Alexander McQueen на церемонии вручения премии Bafta в 2023 году в сочетании с высокими черными перчатками и была в нем же на этой же церемонии в 2019 году.

В первом варианте Кейт дополнила наряд длинными черными перчатками, бархатным клатчем от Jimmy Choo за 1550 долларов и золотыми туфлями Aquazzura за 750 долларов, а также серьгами от бренда Zara.

Принцесса Уэльская в платье Alexander McQueen / Фото: Associated Press

А в 2019 году Кэтрин носила это же платье Alexander McQueen в сочетании с туфлями Jimmy Choo со стразами, маленьким белым клатчем от Alexander McQueen, бриллиантовым браслетом королевы Елизаветы II и серьгами из личной шкатулки принцессы Дианы.

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