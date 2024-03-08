Берет пример с принцессы Уэльской: герцогиня Софи приехала на мероприятие в элегантном костюме

Герцог и герцогиня Эдинбургские сегодня провели день в Лидсе.

Принц Эдвард и его супруга Софи наблюдали за тренировкой перед церемонией вручения наград сообщества в области спорта и отдыха в Международный женский день на стадионе Хедингли.

59-летняя герцогиня Эдинбургская продемонстрировала на публике элегантный образ в темно-синем костюме от Max Mara с жакетом и брюками-клеш, дополнив образ кремовым кашемировым джемпером в полоску от Frame, который Софи ранее уже надевала в этом месяце. Также герцогиня обула ботильоны Saint Laurent из черной кожи и в руках держала сумку Sophie Habsburg Luisa. Ранее Софи не носила так часто брючные костюмы, поклонники говорят, что она берет пример с принцессы Уэльской.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото: Getty Images

В ушах у Софи были лаконичные серьги в виде сердец, а на шее цепочка с медальйоном. Волосы ее были распущены, а макияж натуральный.

Герцог Эдинбургский надел темно-синий пиджак и серые брюки, был в голубой клетчатой рубашке и в пестром галстуке в принт, а обут в замшевые коричневые туфли.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото: Getty Images

А буквально два дня назад герцогиня Софи с мужем приезжала с визитом в Стаффордшир. Для этого выхода герцогиня выбрала светлое кашемировое пальто.

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