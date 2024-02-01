Берет пример со свекрови: королева Камилла использует такой же аксессуар, которым пользовалась Елизавета II

Королеву Елизавету II часто можно было увидеть с зонтом-тростью, но абсолютно все зонты, с которыми она появлялась на публике, были сделаны из прозрачного пластика. Мы рассказывали ранее, что монарх предпочитала носить именно такие аксессуары, чтобы каждый человек в толпе мог ее увидеть издалека, а зонт не закрывал ее лица.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла, супруга короля Чарльза III, также использует этот лайфхак и берет с собой на мероприятия прозрачный зонт.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, как королева Камилла появилась на собственной помолвке в платье с пятном на самом неподходящем месте. Она вышла замуж за принца Чарльза в 2005 году. В феврале супруги отпраздную 19-ю годовщину со дня помолвки.

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