Берет пример со свекрови: королева Камилла использует такой же аксессуар, которым пользовалась Елизавета II

Всю жизнь покойная королева Елизавета II выходила в свет с прозрачным зонтом-тростью.
Королеву Елизавету II часто можно было увидеть с зонтом-тростью, но абсолютно все зонты, с которыми она появлялась на публике, были сделаны из прозрачного пластика. Мы рассказывали ранее, что монарх предпочитала носить именно такие аксессуары, чтобы каждый человек в толпе мог ее увидеть издалека, а зонт не закрывал ее лица.
Королева Камилла, супруга короля Чарльза III, также использует этот лайфхак и берет с собой на мероприятия прозрачный зонт.
Напомним, ранее мы рассказывали, как королева Камилла появилась на собственной помолвке в платье с пятном на самом неподходящем месте. Она вышла замуж за принца Чарльза в 2005 году. В феврале супруги отпраздную 19-ю годовщину со дня помолвки.
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