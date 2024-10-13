Берет с собой врачей и запас крови: что еще известно о заграничном туре короля Чарльза

Король Чарльз и королева Камилла готовятся отправится в тур, и команда монарха тщательно к нему готовится.
Королевская чета поедет в тур по Австралии и Самоа, и командой Чарльза разрабатываются планы медицинского обслуживания короля, которому врачи разрешили прервать лечение от рака во время этой поездки.
Сообщается, что король Чарльз возьмет с собой двух врачей и запас собственной крови. Команда врачей будет наготове в любое время дня и ночи во время тура, который пройдет с 18 по 26 октября.
Известно, что монарх приостанавливает свое текущее лечение химиотерапией до возвращения в Великобританию. По данным журнала Ok!, медицинские меры, принятые для поездки короля Чарльза за границу, "такие же, как и меры, которые принимались для покойной королевы", которая скончалась в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет. Имеется ввиду, что королева также всегда возила с собой в заграничніе поездки запас крови на случай, если ей срочно понадобится переливание.
Во время пребывания короля и королевы в Австралии они посетят несколько публичных мероприятий, однако, как сообщается, вечерних мероприятий не будет, за исключением одного государственного ужина.
Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что Чарльз отменил другую поездку за границу и стало известно из-за чего.
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