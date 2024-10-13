Берет с собой врачей и запас крови: что еще известно о заграничном туре короля Чарльза

Король Чарльз и королева Камилла готовятся отправится в тур, и команда монарха тщательно к нему готовится.

Королевская чета поедет в тур по Австралии и Самоа, и командой Чарльза разрабатываются планы медицинского обслуживания короля, которому врачи разрешили прервать лечение от рака во время этой поездки.

Сообщается, что король Чарльз возьмет с собой двух врачей и запас собственной крови. Команда врачей будет наготове в любое время дня и ночи во время тура, который пройдет с 18 по 26 октября.

Известно, что монарх приостанавливает свое текущее лечение химиотерапией до возвращения в Великобританию. По данным журнала Ok!, медицинские меры, принятые для поездки короля Чарльза за границу, "такие же, как и меры, которые принимались для покойной королевы", которая скончалась в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет. Имеется ввиду, что королева также всегда возила с собой в заграничніе поездки запас крови на случай, если ей срочно понадобится переливание.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Во время пребывания короля и королевы в Австралии они посетят несколько публичных мероприятий, однако, как сообщается, вечерних мероприятий не будет, за исключением одного государственного ужина.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что Чарльз отменил другую поездку за границу и стало известно из-за чего.

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