Берут пример с матери: какой маникюр предпочитают принцесса Леонор и инфанта София

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

На публичных мероприятиях сестры часто появляются вместе, и мы обратили внимание на их ногти. И принцесса Леонор — будущая королева Испании, и ее младшая сестра инфанта София — практически никогда не красят ногти, предпочитая натуральность так же, как и их мама Летиция.

Возможно, это связано с тем, что девушки еще очень юные и не предают большого значения тому, как выглядит их маникюр. А может быть имеет место влияние и пример их матери Летиции, которая, как известно, уже много лет предпочитает выходить на публику с аккуратным гигиеническим маникюром без покрытия, и мы рассказывали почему она так делает.

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Отметим, что британская принцесса Шарлотта и принцесса Монако Габриэлла, которым по десять лет, этим летом уже дебютировали с покрытыми лаком ногтями. Но, скорее всего, это просто разовая история о том, что девочкам не запрещают проявлять себя.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Инфанта София

Напомним, ранее мы показывали, кто из королевских особ какой маникюр предпочитает.