Берут пример с матери: какой маникюр предпочитают принцесса Леонор и инфанта София
Дочери королевы Летиции — принцесса Леонор и инфанта София — следуют примеру матери и не наносят на ногти яркий лак, да и вообще редко наносят покрытие.
На публичных мероприятиях сестры часто появляются вместе, и мы обратили внимание на их ногти. И принцесса Леонор — будущая королева Испании, и ее младшая сестра инфанта София — практически никогда не красят ногти, предпочитая натуральность так же, как и их мама Летиция.
Возможно, это связано с тем, что девушки еще очень юные и не предают большого значения тому, как выглядит их маникюр. А может быть имеет место влияние и пример их матери Летиции, которая, как известно, уже много лет предпочитает выходить на публику с аккуратным гигиеническим маникюром без покрытия, и мы рассказывали почему она так делает.
Отметим, что британская принцесса Шарлотта и принцесса Монако Габриэлла, которым по десять лет, этим летом уже дебютировали с покрытыми лаком ногтями. Но, скорее всего, это просто разовая история о том, что девочкам не запрещают проявлять себя.
