Бесценный символ монархии: что известно о короне, которая лежит на гробу королевы Елизаветы II

Королева надевала эту корону практически ежегодно на государственное открытие парламента. Тогда она сидела на золотом троне, зачитывая ключевые законодательные планы правительства на предстоящий год. Теперь эта корона провожает монарха в последний путь.

8 сентября королева Великобритании Елизавета II мирно скончалась в замке Балморал в окружении своих близких. После этого тело монарха поместили в специальный гроб и на катафалке привезли в столицу Шотландии, а затем на самолете переправили в Лондон. На протяжении всего длинного последнего пути покойную королеву сопровождала корона Британской империи, которая лежала сверху на ее гробе.

Гроб королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Это уникальное ювелирное изделие не принадлежит лично королеве, а является собственностью Великобритании и олицетворяет суверена. На протяжении десятилетий она являлась показателем величия, богатства и статусности.

История создания

Корона Британской империи была создана в 1937 году для коронации отца Елизаветы II - короля Георга VI - компанией Garrard & Co. Спроектирована она так, чтобы быть значительно легче и лучше сидеть на голове, чем корона Святого Эдуарда, которой коронуют британских монархов.

Коронация короля Георга VI, 12 мая 1937 года / Фото: Associated Press

По правилам эту корону монарх носит после коронации на государственных открытиях парламента или других официальных торжественных мероприятиях. Несмотря на довольно массивный вид, весит она чуть больше килограмма, но для коронации Елизаветы II ее все равно скорректировали: размер головы был уменьшен, а дуги опущены на 25 мм, чтобы придать ей более женственный вид.

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

После того как Чарльз III будет коронован короной Святого Эдуарда, как и его мать когда-то, он наденет эту корону Британской империи, чтобы покинуть Вестминстерское аббатство в конце церемонии. Будет ли она корректироваться для нового короля, пока неизвестно.

Драгоценные детали

Оценить стоимость этой короны невозможно, поскольку все ее элементы попросту бесценны. Она представляет собой обруч из золота, серебра и платины с крестами и геральдическими лилиями, посаженный на пурпурную бархатную шапку, отороченную горностаем.

К обручу крепятся две арки, в перекрестии которых вверху - сфера с крестом, символизирующая земной шар. Украшен венец 2868 бриллиантами, 273 жемчужинами, 17 сапфирами, 11 изумрудами, 5 рубинами.

Корона Британской империи / Фото: Associated Press

Из важных драгоценных элементов короны стоит выделить следующие:

Сфера и крест - они украшены более чем 650 бриллиантами классической огранки, первоначально украшали государственную корону королевы Виктории 1838 года (она была испорчена, поэтому все драгоценные камни из нее достали. Сейчас в королевском музее хранится только рамка).

- они украшены более чем 650 бриллиантами классической огранки, первоначально украшали государственную корону королевы Виктории 1838 года (она была испорчена, поэтому все драгоценные камни из нее достали. Сейчас в королевском музее хранится только рамка). Под сферой висит четыре большие жемчужины , которые, как говорят, когда-то принадлежали королеве Елизавете I.

, которые, как говорят, когда-то принадлежали королеве Елизавете I. В центральный крест, который венчает корону, вставлен большой сапфир . Как говорят, когда-то его носил в кольце король Англии XI века Эдуард Исповедник. Камень является самым драгоценным в королевской коллекции.

. Как говорят, когда-то его носил в кольце король Англии XI века Эдуард Исповедник. Камень является самым драгоценным в королевской коллекции. Большой красный камень в короне известен как рубин Черного Принца . Считается, что его носил Генрих V во время Столетней войны в 1415 году в битве при Азенкуре, когда английские войска разбили французов к югу от Кале. Этот камень был одним из любимых королевы Елизаветы II. Легенда гласит, что король поместил перо в отверстие, просверленное в рубине. Вероятно, камень с пером украшал его шлем. Размером этот камень примерно с куриное яйцо, он весит 170 карат, и, хотя многие называют его рубином, таким он не является - это полудрагоценный камень шпинель.

. Считается, что его носил Генрих V во время Столетней войны в 1415 году в битве при Азенкуре, когда английские войска разбили французов к югу от Кале. Этот камень был одним из любимых королевы Елизаветы II. Легенда гласит, что король поместил перо в отверстие, просверленное в рубине. Вероятно, камень с пером украшал его шлем. Размером этот камень примерно с куриное яйцо, он весит 170 карат, и, хотя многие называют его рубином, таким он не является - это полудрагоценный камень шпинель. Сапфир Стюартов - один из центральных камней короны - установлен на ее задней части. Камень мог принадлежать королю Чарльзу I, чей сын Яков II, как говорят, тайно вывез драгоценный камень из страны, когда был свергнут во время "Славной революции" 1688 года. В результате Сапфир Стюарта вернулся в Англию и с 1838 года украшал государственные короны.

- один из центральных камней короны - установлен на ее задней части. Камень мог принадлежать королю Чарльзу I, чей сын Яков II, как говорят, тайно вывез драгоценный камень из страны, когда был свергнут во время "Славной революции" 1688 года. В результате Сапфир Стюарта вернулся в Англию и с 1838 года украшал государственные короны. Бриллиант Куллинан - это крупнейший из когда-либо найденных необработанных алмазов весом 3106,75 карата (621,35 г). Алмаз был найден 26 января 1905 года в Южной Африке в шахте "Премьер" и был назван в честь владельца рудника Томаса Куллинана. 9 ноября 1907 года правительство Колонии Трансвааль преподнесло алмаз английскому королю Эдуарду VII в качестве подарка на день рождения. Камень был разделен, и в настоящий момент существует 9 его частей, одна вставлена в центральную часть короны, другая - в скипетре, остальные хранятся в королевской коллекции и вставлена в другие ювелирные изделия.

Корона Британской империи / Фото: Associated Press

Кто может трогать корону

Прикасаться к короне Британской империи разрешено только трем людям: монарху, архиепископу Кентерберийскому во время церемонии коронации и ювелиру, который отвечает за сохранность короны.

Когда имперская государственная корона не используется, она выставлена ​​на всеобщее обозрение в Доме драгоценностей в лондонском Тауэре.

Корона Британской империи / Фото: Associated Press

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