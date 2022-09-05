Беспрецедентные меры безопасности и никакого частного самолета: подробности визита Меган и Гарри в Британию

Меган и Гарри уже прилетели в Британию, где у них сегодня запланировано первое мероприятие.

Как сообщают западные СМИ, Меган и Гарри прилетели в Великобританию в субботу на коммерческом рейсе и не стали использовать для этого частный самолет, так как уже неоднократно подвергались критике за это. Источники сообщили, что детей – Арчи и Лилибет – с ними не было.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Издание Daily Mail сообщает, что Сассекские вынуждены были использовать частную службу безопасности, которая будет охранять их на сегодняшнем мероприятии в Манчестере. Там Гарри и Меган посетят саммит One Young World, мероприятие, в котором участвуют молодые лидеры из более чем 190 стран, где герцогиня Меган выступит с речью.

Также сообщалось, что принц Чарльз протянул оливковую ветвь паре и пригласил Меган и Гарри погостить вместе в Балморале, но они отказались. Принц Уэльский сказал паре, что им "всегда рады" в его доме, перед их поездкой в ​​Великобританию. Это подтвердили и источники во дворце.

Меган и Гарри с принцем Чарльзом / Фото: Associated Press

Сегодня вечером герцогиня Сассекская выступит с программной речью на церемонии открытия. Пара также встретится с делегатами саммита, выполняющими выдающуюся работу по обеспечению гендерного равенства. Сообщается, что территория за пределами зала на 2300 мест будет очищена от публики за полтора часа до прибытия пары после 18:00. Беспрецедентные правила безопасности для Сассекских, не так ли?

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри давно говорит, что не чувствует, что его семья в безопасности, когда находится в Великобритании. А поездка пары происходит на фоне продолжающейся судебной тяжбы Гарри с правительством по поводу полицейской охраны. Он подал в суд после того, как ему сказали, что им больше не будет предоставляться "такая же степень" личной защиты после ухода из королевской семьи в 2020 году.

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