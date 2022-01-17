"Бесстыдный лицемер": Пирс Морган стал на защиту королевы Елизаветы II и раскритиковал принца Гарри

Недавно мы писали о том, что принц Гарри подал иск о судебном пересмотре решения Министерства внутренних дел, которое запрещало ему лично оплачивать полицейскую охрану его семьи во время пребывания в Великобритании.

Британский журналист и ведущий Пирс Морган, который ранее в прошлом году был уволен с телеканала ITV, где в прямом эфире программы "Доброе утро, Британия" заявил, что не верит ни единому слову Меган в ее интервью Опре Уинфри и, в частности, не верит в суицидальные мысли, о которых рассказала герцогиня Сассекская, публично раскритиковал решение принца.

Королева Елизавета II и принц Гарри / Getty Images

Сообщается, что герцог Сассекский, который отказался от королевских обязанностей в январе 2020 года, хочет привезти из США свою жену Меган Маркл, сына Арчи и маленькую дочь Лилибет на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II, но утверждает, что он и его семья не могут вернуться, потому что это слишком опасно. Гарри утверждает, что в прошлом году на благотворительном мероприятии, которое он посетил после открытия статуи принцессы Дианы, за ним охотилась толпа папарацци. И теперь для того, чтобы приехать на родину, принц хочет защиты в лице полицейской охраны, за которую готов платить из своего кармана.

56-летний Пирс, который часто высказывался о своих чувствах к паре, в статье для The Sun назвал принца "бесстыдным лицемером". Он сказал, что "похоже, ему понравилось усложнять жизнь своей 95-летней бабушке", прежде чем назвать его "дерзким принцем" и спросить, был ли когда-нибудь случай, когда он не угрожал судебным иском.

Меган и Гарри / Getty Images

"Если он выполнит свою угрозу, это будет первый раз, когда кто-либо из членов королевской семьи подаст в суд на правительство Ее Величества, и, конечно же, вызовет у королевы еще одну огромную головную боль в самый неподходящий момент", - пишет Морган.

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Журналист также появился в эфире BBC Sunday Morning, где поделился с ведущим своими мыслями по поводу заявлений Гарри о безопасности, сказав: "Это было абсолютно неизбежно, что эти двое снова подняли головы именно тогда, когда королева меньше всего этого хотела. "Мне так жаль королеву, прямо сейчас приближается ее платиновый юбилей! Время для этого также ужасное: она потеряла мужа, у нее ужасная ситуация с Эндрю, и теперь ее внук, который весь год травил королевскую семью, выскочил из своего особняка в Калифорнии, чтобы сказать: что, когда он вернется в Великобританию, он хочет, чтобы британская полиция защищала его", - комментирует Пирс.

Пирс Морган / Associated Press

Ранее сообщалось, что Елизавета II была заранее уведомлена о решении Гарри отправить письмо.

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