Бейонсе опубликовала особенное поздравление для Меган Маркл

Певица Бейонсе публично выразила свое восхищение Меган Маркл и поздравила герцогиню Сассекскую с днем рождения оригинальным способом.

4 августа Меган Маркл исполнилось 40 лет. Бейонсе отметила это событие, разместив на своем веб-сайте детскую фотографию Меган, на котором еще маленькая будущая звезда запечатлена в синем платье с аксессуарами и повязкой на голове с цветком. Рядом с фотографией простое пожелание: "С днем рождения, Меган Маркл".

Бейонсе / Associated Press

К слову, точно такое же поздравление Бейонсе оставила и для экс-президента США Барака Обамы, который также 4 августа праздновал день рождения. Ему исполнилось 60 лет.

Бейонсе и Меган Маркл на европейской премьере фильма "Король Лев" в Лондоне / Getty Images

Напомним, публично Бейонсе выразила свое восхищение Меган еще во время своей речи на церемонии Brit Awards 2019. А встретились Меган и Би на европейской премьере диснеевского фильма "Король Лев" на Odeon Luxe Leicester Square 14 июля 2019 года в Лондоне. Тогда чета Сассекских еще жила в Великобритании и только думала над тем, чтобы покинуть Соединенное Королевство.

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Напомним, Меган Маркл в свой день рождения объявила о новой инициативе. В беседе со своей подругой Мелиссой Маккарти герцогиня рассказала, что хочет в честь своего 40-летия привлечь к наставничеству 40 своих друзей - активистов, спортсменов, актеров и мировых лидеров, которые должны будут посвятить делу 40 минут своего свободного времени и стать наставниками для женщин, которые пытаются вернуться на работу после пандемии. Инициативу уже поддержала принцесса Йоркская Евгения и Хиллари Клинтон.

Меган и Гарри / Getty Images

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