Общество
252
1 мин

Без белья и в прозрачном платье Chanel: Шарлотта Казираги сходила в оперу

Племянница князя Монако Альбера II появилась недавно в светском обществе.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Шарлотта Казираги

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Монакская журналистка и амбассадор Дома Chanel — Шарлотта Казираги — посетила гала-концерт открытия сезона балета в Опере Гарнье в Париже.

На публике 39-летняя Шарлотта появилась в макси-платье из кутюрной коллекции осень-зима 2024 Chanel. Черное платье было полупрозрачным, расшитом мелкими камнями, его Казираги надела без бюстгальтера и подобрала к нему черные сатиновые туфли-лодочки на каблуках.

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Также Шарлотта собрала волосы в пучок и сделала легкий макияж на лице, подчеркнув свою естественную красоту, а от украшений вовсе отказалась, как делает это часто. На ее запястье был лишь один маленький браслет, а маникюр был выполнен в светлом оттенке.

Знаменитость почти всегда выходит в светское общество в луках от Chanel. В прошлый раз мы видели ее на показе бренда в рамках Парижской недели моды. Тогда Шарлотта выбрала для выхода в свет небесно-голубой твидовый костюм от Chanel, лаковые туфли с застежками Chanel на невысоких каблуках, а в руках держала маленькую сумку из лаковой кожи на короткой ручке.

Шарлотта Казираги на Парижской неделе моды / © Getty Images

Шарлотта Казираги на Парижской неделе моды / © Getty Images

252
