"Без ботокса Путин сдуется к маю"; россиян ждет косметический кризис

Ведь все международные бьюти-компании, уйдя с рынка, забрали с собой целый пласт качественной косметики, духов, средств гигиены и косметологических продуктов, которых российским женщинам теперь больше никогда не увидеть.
О каких продуктах россияне плачут громче всего, расскажет Виктория Ковцун.
Если по своим аккаунтам в соцсетях и жизни без макдональдса, старбакса и брендовой одежды в россии вылили уже почти все слезы. Сейчас начинается новая волна «страданий» – по ботоксу, косметика и банальными средствами гигиены.
Теперь россияне, бежавшие за границу вовремя троллят оставшихся:
"Торгирую прокладками, аххаха, ребят кому в москву отправить?"
Премьер-министр единственной дружественной к россии страны — Беларуси о проблемах россиянок высказался еще циничнее, пишут в соцсетях:
«Трескотня об этих прокладках уже набила оскомину. Займитесь лучше спортом, больше гуляйте на свежем воздухе, и прокладки не понадобятся!
Скучают в России по американским витаминам:
"Хотела на айхерб заказать всякие витамины, и поняла что его больше не существует, тоже хорошей вам дороги как говорится."
Ищут почти дефицитные линзы:
"Линзы подорожали поэтому мы все в очке, ой в очках, в очке и в очках."
И паникуют, что вскоре их оставят без важнейшего – косметики:
"Люди скупают в магазинах туалетную бумагу, и гречку с макарошками, а я тональники, это уже пятый, у меня страх что будет дефицит и придется шпаклеваться цементом."
И уже ищут аналоги брендовым духам:
"На смену приевшегося всем бренда парфюма Булгари, я подготовила вот такие духи болгария.
Но самая большая потеря — ботокс и филеры для контурной пластики, их поставки в страну-агрессора прекратила крупнейшая американская биофармацевтическая компания. Ее продукты в русской косметологии были сверхпопулярными у московских красавиц, некоторые и вообще не имеют аналогов, Между тем в сети уже предполагают – больше всего это расстроит Путина:
"Я знаю почему Арестович говорит о мае месяце, как конечной точке завершения переговоров – если ботокс перестанут поставить, то Владимир Путин сдуется к маю."
Виктория Ковцун и Олескандр Алифанов, ТСН 1+1
Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как россиянок учат делать прокладки из ваты и скотча.
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