"Без ботокса Путин сдуется к маю"; россиян ждет косметический кризис

Ведь все международные бьюти-компании, уйдя с рынка, забрали с собой целый пласт качественной косметики, духов, средств гигиены и косметологических продуктов, которых российским женщинам теперь больше никогда не увидеть.

О каких продуктах россияне плачут громче всего, расскажет Виктория Ковцун.

Если по своим аккаунтам в соцсетях и жизни без макдональдса, старбакса и брендовой одежды в россии вылили уже почти все слезы. Сейчас начинается новая волна «страданий» – по ботоксу, косметика и банальными средствами гигиены.

Теперь россияне, бежавшие за границу вовремя троллят оставшихся:

"Торгирую прокладками, аххаха, ребят кому в москву отправить?"

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Премьер-министр единственной дружественной к россии страны — Беларуси о проблемах россиянок высказался еще циничнее, пишут в соцсетях:

«Трескотня об этих прокладках уже набила оскомину. Займитесь лучше спортом, больше гуляйте на свежем воздухе, и прокладки не понадобятся!

Скучают в России по американским витаминам:

"Хотела на айхерб заказать всякие витамины, и поняла что его больше не существует, тоже хорошей вам дороги как говорится."

Ищут почти дефицитные линзы:

"Линзы подорожали поэтому мы все в очке, ой в очках, в очке и в очках."

И паникуют, что вскоре их оставят без важнейшего – косметики:

"Люди скупают в магазинах туалетную бумагу, и гречку с макарошками, а я тональники, это уже пятый, у меня страх что будет дефицит и придется шпаклеваться цементом."

И уже ищут аналоги брендовым духам:

"На смену приевшегося всем бренда парфюма Булгари, я подготовила вот такие духи болгария.

Но самая большая потеря — ботокс и филеры для контурной пластики, их поставки в страну-агрессора прекратила крупнейшая американская биофармацевтическая компания. Ее продукты в русской косметологии были сверхпопулярными у московских красавиц, некоторые и вообще не имеют аналогов, Между тем в сети уже предполагают – больше всего это расстроит Путина:

"Я знаю почему Арестович говорит о мае месяце, как конечной точке завершения переговоров – если ботокс перестанут поставить, то Владимир Путин сдуется к маю."

Виктория Ковцун и Олескандр Алифанов, ТСН 1+1

Косметологический кризис: в России не хватает средств гигиены для женщин, косметики и ботокса

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как россиянок учат делать прокладки из ваты и скотча.

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